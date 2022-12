Ukraine-Krieg Schwere Kämpfe um Frontstadt Bachmut dauern an

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen. Bild: Bild: dpa

Russische Truppen haben am Donnerstag ihre Angriffe auf die Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine fortgesetzt. Die Angreifer seien dabei mehrere Male bis an den Rand der Stadt vorgedrungen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die Angreifer seien jedoch wiederholt in schweren Kämpfen zurückgeschlagen worden.