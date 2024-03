Ukraine-Krieg Selenskyj zu Ostern: Böses kann besiegt werden

31. März 2024 | Quelle: dpa

In seiner Osterbotschaft hat Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten Mut zugesprochen. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach neuen Luftangriffen seinen Landsleuten Mut zugesprochen, sich weiter gegen den russischen Terror zu verteidigen. Das von einigen ukrainischen Christen gefeierte Osterfest sei eine Erinnerung daran, dass die Kraft des Geistes das Böse besiegen kann, sagte Selenskyj in einer am Sonntag in den sozialen Netzwerken verbreiteten Botschaft.