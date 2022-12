Ukraine-Krieg: Tonnenweise Minen: Russische Sprengfallen erschweren die Rückkehr zum Alltag in Cherson

Da ist die Handgranate, die ins Waschmittelfach einer Waschmaschine in einem Haus in Cherson gesteckt wurde. Oder das Straßenschild, das so ausgerichtet wurde, dass es Passanten in ein tödliches Minenfeld leitete. Da ist die Polizeistation, die den russischen Besatzern angeblich als Folterkammer diente, aber derart mit Sprengfallen gespickt ist, dass die ukrainischen Minenräumteams nicht einmal anfangen können, dort nach Beweisen zu suchen.