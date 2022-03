Ukraine-Krieg TV-Mitarbeiterin protestiert in russischer Nachrichtensendung – und bekommt weltweit Anerkennung

Der Wortlaut des im Netz verbreiteten Videos in einer Übersetzung der Deutschen Presseagentur:

„Das, was jetzt in der Ukraine geschieht, ist ein Verbrechen. Und Russland ist der Aggressor. Und die Verantwortung für diese Aggression liegt nur auf dem Gewissen eines Menschen – und dieser Mensch ist Wladimir Putin.