Ukraine-Krieg Wagner-Chef erklärt Bachmut für komplett eingenommen

20. Mai 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Panzer in der Nähe von Bachmut. Bild: Bild: dpa

Breitbeinig in Uniform und mit der russischen Flagge in der Hand - so hat der Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Eroberung von Bachmut im Osten der Ukraine verkündet. „Wir haben komplett die ganze Stadt eingenommen”, sagte Prigoschin in einem am Samstag veröffentlichten Video. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite oder offizieller russischer Seite gab es zunächst nicht.