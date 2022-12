Ukraine Krieg: Wieso die Sanktionen gegen Russland Wirkung zeigen

Die Debatte über die Wirksamkeit der Sanktionen rührt von der Unklarheit ihrer Ziele her. Die westlichen Länder hatten nie die Absicht, Putin mit Sanktionen zum Rückzug aus der Ukraine zu zwingen. Sie wissen, dass Putin glaubt, er führe einen Krieg um das Überleben Russlands gegen einen dekadenten Westen. Und auch einen Regimewechsel in Moskau zu provozieren, ist nicht das Ziel: Die Sanktionen gegen Kuba, Nordkorea und Syrien haben gezeigt, dass dies nie funktioniert. Es gibt zudem keinen Grund zu der Annahme, dass Putins hypothetischer Nachfolger seinen Kurs in der Ukraine ändern würde. Einen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft wie in Venezuela herbeizuführen, ist ebenfalls nicht das Ziel: Das ist bei der elftgrößten Volkswirtschaft der Welt unmöglich. Außerdem würde ein Zusammenbruch Russlands die Weltwirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession stürzen, da Russlands Exporte vieler Rohstoffe, darunter Getreide, Düngemittel, Energie und Metalle, abrupt zum Erliegen kämen.