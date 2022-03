Ukraine-Krieg „Wir zielen auf die wichtigste Schlagader der russischen Wirtschaft“

Trotzdem hatte der US-Präsident kaum eine andere Wahl, als die Einfuhr russischer Energieträger zu untersagen. In den vergangenen Tagen war der Druck, die Sanktionen auszuweiten, immer größer geworden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte aus dem umkämpften Kiew heraus für einen solchen Schritt geworben, der von den Demokraten kontrollierte Kongress ein entsprechendes Gesetz vorbereitet. Biden musste also handeln, wenn er nicht von den Ereignissen überrollt werden wollte.



Also erließ die Administration am Dienstag eine Verordnung, die den Import russischen Öls, Erdgases und Kohle ab sofort untersagt. Für bestehende Verträge gibt es eine kurze Übergangszeit. Neue Investitionen in den russischen Energiesektor sind für Amerikaner jetzt untersagt. Dass die europäischen Verbündeten die Maßnahme nicht mittragen, nahm er in Kauf. Man habe nicht erwartet, dass sich die Alliierten anschließen würden, heißt es im Weißen Haus – und vielleicht auch deshalb gar nicht erst gefragt.