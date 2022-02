Ukraine-Krise Russland zeigt sich gesprächsbereit mit dem Westen – aber Putin macht auch Druck

Bundeskanzler Olaf Scholz traf am Dienstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau, einen Tag nachdem er sich mit dem ukrainischen Präsidenten in Kiew getroffen hatte. Scholz ging zum Beginn seines Besuchs im Kreml auf die Spannungen um die Ukraine ein, betonte aber auch die wirtschaftlichen Verbindungen mit Russland. Putin sagte in der Pressekonferenz nach dem Gespräch mit dem deutschen Bundeskanzler, er sei weiter bereit zu Verhandlungen mit dem Westen über Sicherheitsgarantien für sein Land. Russland wolle mit der Nato und den USA über vertrauensbildende Maßnahmen zur Lösung des Ukraine-Konflikts zu diskutieren. Allerdings müsse dies als Gesamtgefüge getan werden und nicht einzelne Fragen dabei ausgeklammert werden, so der russische Präsident.