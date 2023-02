Ukraine Luftalarm zum Auftakt von EU-Ukraine-Gipfel in Kiew

03. Februar 2023 | Quelle: dpa

Wolodymyr Selenskyj und Ursula von der Leyen sprechen beim EU-Ukraine-Gipfel unter anderem über die Aufnahme der Ukraine in die EU. Bild: Bild: dpa

Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew ist am Freitag von einem landesweiten Luftalarm überschattet worden. Angaben aus der Hauptstadt zufolge wurde er wegen des Einsatzes russischer Kampflugzeuge im Luftraum über Belarus ausgelöst. Von dort aus werden regelmäßig Raketen in Richtung Ukraine abgefeuert.