Ukraine: Nato fordert Russland zur Rückgabe der Krim auf

BrüsselDie Nato hat zum fünften Jahrestag der Krim-Annexion klargestellt, dass Russland erst bei einem politischen Kurswechsel auf eine Normalisierung der Beziehungen hoffen kann. Das Militärbündnis werde die „illegale und illegitime Annexion“ der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel nicht akzeptieren, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung der 29 Bündnisstaaten. Solange Russland nicht wieder internationales Recht einhalte, werde es keine Rückkehr zum „business as usual“ (normalen Betrieb) geben.