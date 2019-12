Ukraine-Russland-Konflikt EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Das Signal für die Wiederbelebung des Friedensprozesses war am Montag von einem Vierergipfel in Paris ausgegangen. Nach jahrelangem Stillstand im Ringen um eine Lösung des Konflikts in der Ostukraine bekannte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski vor den Augen der Weltöffentlichkeit zum Friedensplan von 2015.