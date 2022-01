Ukraine-Russland-Konflikt Warum Joe Biden den Emir von Katar empfängt

Dass trotz des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine bislang keine härtere gemeinsame Linie der Nato-Partner gefunden werden konnte, bestätigt diese Ängste nun. Insbesondere mit Blick auf Deutschland ist man in Washington nachhaltig verstört. Dass Berlin sich weigert, Kiew besser militärisch auszustatten und lediglich ein paar Tausend Helme schicken will, erklären sich viele in der US-Hauptstadt nicht nur mit der traditionellen Zurückhaltung der Bundesrepublik, sondern auch mit einer vermeintlichen Erpressbarkeit, in die Deutschland sich manövriert hat. Deshalb versucht das Weiße Haus, für die Europäer andere Quellen zu erschließen, um den Bedarf an russischem Gas zu verringern. Doch das ist nicht so einfach.