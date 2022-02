Ukraine-Russland-Krise EU und USA kündigen Sanktionen gegen Russland an – Putin schickt Truppen los

In der Ukraine-Russland-Krise überschlagen sich am Montagabend die Ereignisse: Erst erkannte Russlands Wladimir Putin zwei Separatistengegenden im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an – worauf EU und USA Sanktionen gegen Russland ankündigten –, jetzt hat Putin Truppen in die Region Donbass geschickt. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef in der Nacht zum Dienstag in Moskau unterzeichnet hat. Den ARD-„Tagesthemen“ zufolge sind die Soldaten bereits vor Ort. Der Präsident könnte das Dekret nachgereicht haben. Zudem wies Putin das Außenministerium an, diplomatische Beziehungen zu den beiden Regionen aufzunehmen, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören.