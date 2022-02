Ukraine-Russland-Krise Kreml dämpft Hoffnungen auf Gipfeltreffen mit Putin und Biden

Außenministerin Annalena Baerbock sagte am Montag zur Lage in der Ostukraine: „Was wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben an Anschlägen, an gewaltsamen Auseinandersetzungen vor Ort, ist wirklich besorgniserregend.“ Zugleich begrüßte die Grünen-Politikerin Frankreichs Initiative für weitere Spitzengespräche. „Wir können diese Krise nur am Verhandlungstisch lösen“, sagte sie bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel. Das Engagement des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für ein Treffen auf Spitzenebene sei gut.