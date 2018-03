Ukraine: Separatisten schießen Raketen auf Flüchtlinge

Eine Sprecherin des Roten Kreuzes in der Region, in der die russischen Lastwagen geparkt sind, hatte der Nachrichtenagentur AP zuvor am Montag gesagt, dass man noch immer auf die Sicherheitsgarantien warte. Die Hilfsorganisation will diesbezüglich auch Zusicherungen von den prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Lawrow hatte sich am Sonntag in Berlin mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und der Ukraine getroffen. Das Krisentreffen zum Ukraine-Konflikt ging ohne greifbare Ergebnisse zu Ende. Doch gebe es in einzelnen Punkten Fortschritte, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.