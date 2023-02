Ukraine Wie Experten Beweise für Kriegsverbrechen sammeln

18. Februar 2023 | Quelle: dpa

Der deutsche Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann sucht in der Ukraine nach Beweisen für russische Kriegsverbrechen. Bild: Bild: dpa

Selbst unter dem Eindruck schwerster Gewalttaten hält sich der deutsche Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann mit voreiligen Schlüssen zu russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine zurück. „Unser Ansatz ist immer: weit und offen zu ermitteln, was passiert ist. Auch genau zu dokumentieren, wie welche Zivilisten in irgendwelchen Orten gefangen genommen, vergewaltigt, getötet worden sind”, sagt der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Kiew.