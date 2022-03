Ukrainekrieg – die Lage am Montag Gespräche über Waffenstillstand – heftiger Beschuss bei Kiew

Der russische Kohle- und Düngemittel-Unternehmer Andrej Melnitschenko fordert ein Ende des Krieges in der Ukraine. „Die Ereignisse in der Ukraine sind wirklich tragisch. Wir brauchen dringend Frieden“, teilt der Geschäftsmann in einer über einen Sprecher übermittelten E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters mit. Ansonsten drohe eine weltweite Nahrungsmittelkrise, da die Düngemittelpreise für viele Landwirte schon zu hoch seien. Der 50-jährige Melnitschenko ist Russe, aber in Belarus geboren und hat eine ukrainische Mutter.