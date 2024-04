Ukrainekrieg: Jeder Tag Krieg muss Putin einen Teil seines Vermögens kosten

Am 16. März 2022 hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Zwischenurteil in der Rechtssache Ukraine gegen Russische Föderation gefällt: „Die 'militärische Spezialoperation', die von der Russischen Föderation durchgeführt wird, hat zu zahlreichen zivilen Toten und Verletzten geführt. Sie hat auch erhebliche materielle Schäden verursacht, einschließlich der Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur. Die Angriffe dauern an und schaffen immer schwierigere Lebensbedingungen für die Zivilbevölkerung.“ Auf dieser Grundlage ordnete der Internationale Gerichtshof an, dass „die Russische Föderation die militärischen Operationen, die sie am 24. Februar 2022 auf dem Territorium der Ukraine begann, unverzüglich auszusetzen hat“.