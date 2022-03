Ukrainekrieg Lenkt Putin jetzt ein und nimmt das verzweifelte Angebot von Selenskyj an?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem russischen Präsidentin Wladimir Putin angeboten, auf die Option einer Nato-Mitgliedschaft seines Landes zu verzichten, wenn die Waffen schweigen und sich die Truppen des Kreml zurückziehen. Auch über den Status der östlichen Landesteile sei er bereit zu reden, ließ Selenskyj gestern Abend in einer Fernsehansprache sein Volk wissen – allerdings nur wenn die Ukrainer dies in einem Referendum bestätigen würden. Ausdrücklich erklärte sich Selenskyj bereit, nach einer Feuerpause und weitreichenden Sicherheitsgarantien auch über den Status der von Russland annektierten Halbinsel Krim sowie über den von prorussischen Separatisten gehaltenen Donbass in der Ostukraine zu verhandeln.



