Ukrainekrieg und seine Folgen: Diese Reisen symbolisieren einen Riss in der Welt

Beide Reisen symbolisieren einen Riss in der Welt – zumal nach dem Treffen der G20 in Neu-Delhi, bei dem Russlands Krieg gegen die Ukraine ein Thema war, das den Gipfel an den Rand des Scheiterns brachte. Dabei gingen andere Ergebnisse fast unter, darunter das wirtschaftspolitische Verbindungsnetz zwischen der EU, den USA, Indien und dem Nahen Osten – eine Antwort auf die „Neue Seidenstraße Chinas“. Immerhin mal eine Vision, auch wenn es noch an Schienen, Schiffen, Straßen fehlt.