Ukrainischer Präsident Selenskyj will in UN-Woche auch Washington besuchen

15. September 2023 | Quelle: dpa

Krieg gegen Russland: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könnte bei seinem Besuch in Washington um weitere Unterstützung werben. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will US-Medienberichten zufolge nach seiner geplanten Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York auch Washington besuchen. In der kommenden Woche seien ein Treffen mit Präsident Joe Biden im Weißen Haus und Gespräche mit Mitgliedern des Kongresses im Kapitol geplant, meldeten unter anderem die „Washington Post”, Bloomberg und CNN.