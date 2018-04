Umbau der Institutionen: Frankreich will die Zahl der Parlamentarier um rund ein Drittel senken

Von den nächsten Parlamentswahlen 2022 an sollen 15 Prozent der Sitze in der Nationalversammlung nach dem Verhältniswahlrecht vergeben werden. Bisher gilt ein reines Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen. Dabei herrscht das Prinzip „Der Sieger bekommt alles“: In jedem Wahlkreis zieht der Kandidat mit den meisten Stimmen in die Nationalversammlung ein, die Stimmen der unterlegenen Kandidaten werden bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt.