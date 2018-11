Umfrage Kluft zwischen Deutschen und Amerikanern wird breiter

Für die klare Mehrheit der befragten Bundesbürger sind die Beziehungen zu Frankreich am wichtigsten, danach kommen die Vereinigten Staaten an zweiter Stelle, allerdings mit einem Rückgang von 43 auf 35 Prozent gegenüber 2017. Trotz der protektionistischen Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump sehen 68 Prozent der befragten Amerikaner Vorteile durch den Freihandel, in Deutschland sind es nur 53 Prozent.