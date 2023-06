Umfrage Sieben Jahre nach Referendum: Mehrheit der Briten für die EU

23. Juni 2023 | Quelle: dpa

Eine Britische Fahne weht vor dem berühmten Uhrenturm Big Ben in London. Bild: Bild: dpa

Katerstimmung statt Brexit-Jubel in Großbritannien: Sieben Jahre nach dem Brexit-Referendum würde eine Mehrheit der Briten gerne wieder zurück in die EU. Im Durchschnitt aktueller Umfragen sprachen sich 59 Prozent der Menschen im Vereinigten Königreich für einen Wiedereintritt aus, resümierte der renommierte Politikwissenschaftler John Curtice am Freitag zum siebten Jahrestag im „Guardian”. Ein erneutes Referendum ist allerdings nicht in Sicht.