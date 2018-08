Umfrage: Trumps Zölle schaden laut Ökonomen dem US-Wachstum

WashingtonDie Umfrage der National Association for Business Economics (NABE) ergab, dass 91 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die aktuellen Zölle und die Androhung weiterer Maßnahmen „ungünstige Folgewirkungen“ auf die US-Wirtschaft haben werden, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Ungefähr zwei Drittel erwarten negative Auswirkungen, wenn sich die USA aus dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada zurückziehen.