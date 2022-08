Umgehung der Sanktionen Die schmutzigen Tricks der Rohstoffhändler

Um das Öl-Embargo aber wirkungsvoll überwachen zu können, bräuchte es transparente Daten über den Rohstoffhandel. Das Problem ist: Anders als der Finanzhandel ist der Rohstoffhandel kaum reguliert und kontrolliert. In der Schweiz gibt es eine Finanzaufsicht, aber keine Behörde, die den Rohstoffhandel beaufsichtigen würde. Die zehn Hühner, die Elisabeth Bürgi bei sich zu Hause hält, muss sie registrieren lassen. „Aber für kein einziges Rohstoffhandelsgeschäft ist das nötig,“ bringt die Dozentin für Recht und Nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern die Absurdität auf den Punkt. In ihrer Forschung über Rohstoff exportierende Länder und Steuerfragen stößt Bürgi mit ihrem Team nach eigenen Angaben immer wieder an Grenzen, weil die Daten fehlten. Dabei handle es sich mittlerweile um einen sehr starken Wirtschaftssektor, der inzwischen mehr zum Schweizer Bruttoinlandsprodukt beitrage als der Tourismus oder der Maschinenbau.