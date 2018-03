Umkämpftes Rebellengebiet: Berichte über Misshandlungen – Tausende Menschen verlassen Ost-Ghuta

„Der Aufseher nahm zwei Mädchen, drückte ihr Gesicht auf den Tisch und vergewaltigte sie“, zitiert die Kommission einen Mann, der 2014 in Damaskus in Gewahrsam war. „Er sagte: Du siehst, was ich tue, das mache ich auch mit deiner Frau und deiner Tochter.“ Ältere Frauen berichteten, dass sie an Kontrollpunkten durchsucht wurden und Kämpfer sie dabei bewusst an Brust und Genitalien berührten. Andere berichteten von Folter mit Elektroden an Brüsten und Genitalien. Viele hätten dabei das Bewusstsein verloren.