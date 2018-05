Umstrittene Ernennung: US-Senat stimmt für Gina Haspel als CIA-Chefin

WashingtonGina Haspel wurde als erste Frau an der Spitze der CIA bestätigt. Bei ihrer Anhörung in Washington versicherte sie US-Senatoren, dass sie die Geheimdienstbehörde nicht zu Waterboarding und anderen umstrittenen Verhörmethoden zurückkehren lässt.

Der Senat stimmte am Donnerstag mit 54 zu 45 Stimmen für die 61-Jährige.