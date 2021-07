Umstrittene Gaspipeline Das sind die Details der Einigung im Streit über Nord Stream 2

Der Kreml, so die Befürchtung, könnte Kiew im Konfliktfall schlicht den Gashahn abdrehen, ohne gleichzeitig das lukrative Geschäft mit Deutschland und Westeuropa zu gefährden. Diese geostrategische Komponente der Pipeline war in Berlin lange heruntergespielt worden. Es handle sich um ein rein wirtschaftliches Projekt, sagte Merkel immer wieder. In den ehemaligen Ostblockstaaten sah man das hingegen entschieden anders. Und diese Sichtweise machte sich auch Washington zu eigen. Dass das Weiße Haus nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Einigung im Nord-Stream-Streit einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky ankündigte, dürfte ein Versuch sein, die Nervosität der Partner in Osteuropa wenigstens etwas zu beruhigen.