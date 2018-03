Umstrittene Justizreform: Baltenstaaten gegen EU-Sanktionen für Polen

Polen steht derzeit in Europa wegen einer Justizreform in der Kritik. Die EU-Kommission sieht nach den Gesetzesänderungen durch die nationalkonservative Regierung in Warschau die Unabhängigkeit der Justiz bedroht. Brüssel leitete deshalb Ende 2017 erstmals in der EU-Geschichte ein Sanktionsverfahren ein, durch das Polen in letzter Konsequenz seine Stimmrechte in der EU verlieren könnte. Die Entscheidung darüber liegt bei den übrigen EU-Ländern, die Einstimmigkeit erzielen müssten.