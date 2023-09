Umstrittene Justizreform Der Exodus: Israel gehen Geld und Gründer aus

Für die Hightech-Branche, die für 30 Prozent der Einkommenssteuer sorgt und für über die Hälfte aller Exporte steht, ist das eine dramatische Nachricht. So sehr hat der Ruf der einst so gehypten Start-up-Nation gelitten, erzählt Amit, dass seine Herkunft im Gespräch mit Investoren zum Nachteil geworden sei: „Ich muss sie immer wieder daran erinnern, dass wir keine israelische Firma sind.“ In diesen Tagen schwellen die Proteste im Land wieder an, nun befasst sich auch erstmals das Oberste Gericht mit den Klagen gegen die Reform. Der Streit droht das Land in zwei Lager zu zerreißen – und dem Standort irreparable Schäden zuzufügen.