Umstrittene Region: Indien lockert kurzzeitig Ausgangssperre in Kaschmir – Lage weiterhin angespannt

Neu Delhi Im indischen Teil Kaschmirs ist die Ausgangssperre kurzzeitig für die muslimischen Freitagsgebete gelockert worden. Bewohnern der größten Stadt in der Region, Srinagar, sei es teils erlaubt worden, in Moscheen zu beten, teilte der regionale Polizeichef Dilbagh Singh der Nachrichtenagentur AP mit. Trotz hoher Präsenz von Sicherheitskräften versammelten sich Demonstranten zu Protesten gegen die indische Kontrolle der Region. Seit der Aufhebung des Sonderstatus der Region durch die Regierung in Neu Delhi gilt in dem überwiegend von Muslimen bewohnten Kaschmir eine Ausgangssperre. Telekommunikations- und Internetverbindungen sind fast vollständig abgestellt worden, um Unruhen und Demonstrationen zu verhindern.