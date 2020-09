Umstrittene Software US-Regierung will Downloads von TikTok und WeChat verbieten

Sollte TikTok in den USA an die Börse gehen, könnte das das größte Marktdebüt eines Technologieunternehmens werden. ByteDance-Investoren hatten den vor allem bei Jugendlichen beliebten und für Tanzeinlagen bekannten Dienst kürzlich mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet. Eine Neuemission würde den Einfluss der Chinesen auf TikTok weiter verringern, was in den USA für Zustimmung sorgen sollte. Die Notierung sei in etwa einem Jahr vorgesehen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.



