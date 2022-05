Umstrittene Thesen HSBC, der Klimawandel und der nackte Kaiser

Die zum Teil alarmistischen Prognosen der Klimaschutz-Lobby blendeten die Innovations- und Anpassungsfähigkeit der Menschen aus, erklärt Kirk. So sei die Geschichte der Menschheit geprägt von apokalyptischen Vorhersagen über das Ende der Welt. Keine davon habe sich jedoch bewahrheitet. Der Grund: Die Warner hätten immerzu den technischen Fortschritt unterschätzt, der mit seinen wirkmächtigen Innovationen den Menschen jene Flexibilität verleiht, die sie benötigen, um sich an unvermeidliche Veränderungen anzupassen. Daher sei es auch beim Klimawandel ratsam, auf den technischen Fortschritt zu setzen, statt durch Panikmache dazu beizutragen, dass knappe Ressourcen in falsche Verwendungen gelenkt werden, so Kirk.



Lesen Sie auch: Lässt sich der Klimawandel mit Geoengineering rückgängig machen?



Nachdem der Vortrag bekannt wurde, entlud sich in den sozialen Medien ein Shitstorm über Kirk und seiner Bank. Umwelt- und Klimagruppen forderten Kirks Entlassung. Die Führungsetage von HSBC hielt dem Druck nicht stand. Obwohl Kirks Vortrag nach Berichten der Financial Times vor der Konferenz intern abgesegnet worden war, schasste die Bank ihren Chef-Assetmanager.