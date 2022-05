Umstrittene Thesen HSBC, der Klimawandel und der nackte Kaiser

Kirk bezeichnet es in seinem Vortrag als „Tragödie“, dass die Menschen zu viel Geld in die Vermeidung des Klimawandels, aber zu wenig in die Anpassung an diesen investierten. Als Vermögensverwalter müssten er und seine Kollegen sich mit einem wachsenden Ballast gesetzlicher Anlagevorschriften zur Bekämpfung des Klimawandels herumschlagen. Dabei sähe sich die Welt derzeit durch drängendere Probleme als den Klimawandel herausgefordert, darunter die aus dem Ruder laufende Inflation und die Gefahr einer neuen Immobilienkrise. Die zeitlichen und personellen Ressourcen, die die Klima-Regulierung im Finanzsektor binde, stünden in keinem gesunden Verhältnis zur faktischen Dringlichkeit des Problems, moniert Kirk.