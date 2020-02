Umstrittener Anwalt Gericht spricht Michael Avenatti der versuchten Erpressung schuldig

Der umstrittene Anwalt Michael Avenatti ist wegen versuchter Erpressung des Sportartikelherstellers Nike schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenen-Gericht in New York sah es in seiner am Freitag veröffentlichten Entscheidung als erwiesen an, dass er wegen eines vermeintlichen Skandals in US-College- und Highschool-Ligen bis zu 25 Millionen Dollar erpressen wollte.