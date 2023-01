Umstrittener Fußball-Transfer „Der Deal dürfte sich für beide Partner sehr lohnen“

Dr. Sebastian Sons arbeitet als Senior Researcher beim Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO). Er promovierte zum Thema pakistanische Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien an der Humboldt-Universität zu Berlin und studierte Islamwissenschaften, Neuere Geschichte und Politikwissenschaft in Berlin und Damaskus. Seine Arbeitsschwerpunkte sind gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen in den Golfmonarchien, deren Sport-, Entwicklungs- und Migrationspolitik. 2016 erschien sein politisches Sachbuch „Auf Sand gebaut. Saudi-Arabien – Ein Problematischer Verbündeter“ und im September 2022 veröffentlichte er das Buch „Menschenrechte sind nicht käuflich. Warum die WM in Katar auch bei uns zu einer neuen Politik führen muss“.