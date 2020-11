Umstrittener Präsident Baltenstaaten verhängen weitere Sanktionen gegen Weißrussland

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben ihre unabhängig von der EU verhängten Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Weißrussland ausgeweitet. Die Außenministerien in Tallinn, Riga und Vilnius veröffentlichten am Freitag neue Listen mit weiteren 28 Personen, denen die Einreise in die drei EU-Staaten untersagt ist.