Umstrittener Prozess Nach Anschlag zwei Männer im Iran öffentlich exekutiert

08. Juli 2023 | Quelle: dpa

Demonstranten stehen mit symbolischen Galgen vor dem Reichstag und demonstrieren gegen Hinrichtungen und die Todesstrafe im Iran. Bild: Bild: dpa

Irans Justiz hat zwei Männer in der Öffentlichkeit hinrichten lassen. Die Exekution erfolgte am Samstag in der Millionenstadt Schiras, wie die Staatsagentur IRNA berichtete. Die beide Afghanen waren in einem umstrittenen Prozess als mutmaßliche Hintermänner eines Terroranschlags in der Metropole zum Tod verurteilt worden.