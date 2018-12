 Umstrittenes Abkommen: UN-Vollversammlung stimmt für Migrationspakt

New YorkDie UN-Vollversammlung hat den globalen Pakt für sichere und geordnete Migration gutgeheißen. 152 Staaten stimmten am Mittwoch dafür. Die USA, Polen, Ungarn, Tschechien und Israel votierten dagegen. Die Vertreter von zwölf Staaten enthielten sich. Damit bekam der UN-Migrationspakt weniger Zustimmung als in der Vorwoche, als 164 Staaten ihm auf einer Konferenz im marokkanischen Marrakesch per Akklamation zustimmten.