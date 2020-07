Umstrittenes Sicherheitsgesetz: China warnt Großbritannien vor Sanktionen wegen Hongkong-Gesetz

China hat Großbritannien wegen des in Hongkong umstrittenen Sicherheitsgesetzes vor Sanktionen gegen seine Regierungsbeamten gewarnt. „Wenn die britische Regierung soweit geht, Sanktionen gegen chinesische Bürger zu verhängen, dann wird China sicher konsequent darauf antworten“, sagte Chinas Botschafter in London, Liu Xiaoming, der BBC. „Man hat gesehen, was in den USA geschehen ist. Sie haben chinesische Beamte mit Sanktionen belegt, wir ihre Senatoren, ihre Beamten“, sagte er. Er wolle dieses „Wie Du mir, so ich Dir“ nicht.