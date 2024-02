Umsturz EU-Polizeimission im Niger muss „schnellstmöglich” abziehen

29. Februar 2024 | Quelle: dpa

Auszubildende Polizisten der nigrischen Grenzschutzkompanie stehen bei der zivilen EU-Unterstützungsmission EUCAP Sahel Niger. Bild: Bild: dpa

Nach Streit mit den Militärmachthabern im Niger sollen die verbliebenen Mitarbeiter der europäischen zivilen Aufbaumission in dem westafrikanischen Land schnellstmöglich ausreisen. „Kurzfristig ist die EU gezwungen, den Abzug der Mission EUCAP Sahel Niger zu beschleunigen. Das internationale Personal der Mission, das von den EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wurde, wird so schnell wie möglich nach Europa zurückkehren”, teilte eine EU-Sprecherin in Brüssel der Deutschen Presse-Agentur mit.