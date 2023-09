Umsturz Nach Putsch in Gabun: Militärführer wird Übergangspräsident

04. September 2023 | Quelle: dpa

Der neue Militärmachthaber, General Brice Clothaire Oligui Nguema, wurde als Übergangspräsident vereidigt. Bild: Bild: dpa

Fünf Tage nach dem Putsch in Gabun ist der neue Militärmachthaber Brice Oligui Nguema als Übergangspräsident vereidigt worden. Die Amtsantrittszeremonie fand am Montag im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Libreville statt. Vor dem Palast jubelten Menschenmassen dem Brigadegeneral zu.