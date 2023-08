Umsturz Putsch in Gabun: Militär übernimmt die Macht

Präsident Ali Bongo Ondimba gilt als korrupter Machthaber, dessen Familie seit Jahrzehnten den Ölreichtum des Landes in ihre eigenen Taschen fließen lässt - während 80 Prozent der Bevölkerung an Armut leiden. Bereits am Mittwochabend, keine 24 Stunden nach dem Putsch, wurde ein neuer Machthaber benannt.