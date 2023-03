Umwelt Abkommen: Vereinte Nationen wollen Hochsee besser schützen

05. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Buckelwal vor der Küste von Ecuador. Bild: Bild: dpa

Nach 15 Jahren zäher Verhandlungen bei den Vereinten Nationen um ein internationales Abkommen zum Schutz der Weltmeere ist ein Durchbruch erzielt worden. Die UN-Mitgliedsstaaten einigten sich nach einer Marathonsitzung von fast 40 Stunden auf einen Text, wie Verhandlungskreise am Samstagabend (Ortszeit) in New York mitteilten.