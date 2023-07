Umwelt Drohende Ölpest im Roten Meer: Heikle Bergung bei 50 Grad 

Sollte etwas schief gehen, droht eine Ölkatastrophe von gigantischem Ausmaß. Die „Safer” hat etwas mehr Öl an Bord als seinerzeit die „Exxon Valdez”, die 1989 vor Alaska auf Grund lief. Damals liefen knapp 260 000 Barrel Öl aus, hunderttausende Fische und Vögel verendeten. Der Unfall gilt bis heute als größte Umweltkatastrophe der internationalen Schifffahrt. Bei einer Ölpest im Roten Meer dürften die Fischbestände mindestens 25 Jahre dezimiert sein, sagte Steiner. Anrainer nutzten das Rote Meer für den Tourismus, wie Ägypten mit seinen Tauchangeboten in Hurghada. Andere Länder brauchten das Wasser für Entsalzungsanlagen, um ihre Einwohner mit Trinkwasser zu versorgen. Die „Safer” liegt an der wichtigen Schifffahrtsroute zum Suez-Kanal rund 2000 Kilometer weiter nördlich. Die Schifffahrt würde dort über Wochen beeinträchtigt.