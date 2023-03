Umwelt UN-Mitgliedstaaten ringen weiter um Hochsee-Abkommen

05. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Buckelwal vor der Küste von Ecuador. Bild: Bild: dpa

In einer über 24-stündigen Marathonsitzung haben die UN-Mitgliedsstaaten um ein Abkommen zum Schutz der Hohen See gerungen. Nach einer durchverhandelten Nacht von Freitag auf Samstag waren die Diplomatinnen und Diplomaten bei der Konferenz in New York am Abend (Ortszeit) zwar in Reichweite eines Durchbruchs - ein Erfolg konnte wegen besonders strittiger Fragen jedoch weiter nicht garantiert werden. Eigentlich hätte die Konferenz bereits am Freitag enden sollen.