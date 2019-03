Umweltminister: EU-Kommission will kostenloses Wasser in Restaurant

BrüsselDie EU-Umweltminister streben eine Einigung für besseres und leichter verfügbares Trinkwasser in Europa an. Es gebe noch Kleinigkeiten zu ändern, aber im Grundsatz stimme sie dem Vorschlag der EU-Kommission zu, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag beim Treffen mit ihren EU-Amtskollegen in Brüssel.