Umweltpolitik Mehr Moore: Einigung auf EU-Gesetz zur Rettung der Natur

10. November 2023 | Quelle: dpa

Moore sind wichtig für die Natur - wie hier die Diepholzer Moorniederung nahe der Ortschaft Heimstatt im Landkreis Diepholz in Niedersachsen. Bild: Bild: dpa

Damit sich die Natur in der EU erholt, sollen künftig mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in der Nacht auf ein heiß diskutiertes Naturschutzvorhaben.