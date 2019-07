Umweltschutz Kambodscha schickt Plastikmüll zurück an Absender

17. Juli 2019 , aktualisiert 17. Juli 2019, 11:01 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Indonesien und andere Länder in Südostasien haben es bereits getan: Jetzt will auch Kambodscha Plastikmüll zurück an den Absender schicken.